Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksame Zeugen beobachten Drogenverkäufe vor einem Haus in Lünen: Polizisten nehmen den Täter fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0623

Am Samstag (29. Juni 2024) beobachtete eine aufmerksame Zeugin in den Abendstunden Drogenverkäufe durch einen Mann vor einem Haus in der Heinrichtstraße in Lünen.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurze Zeit später fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge meldete eine aufmerksame Zeugin eine verdächtige Person, welche auf der Straße vor einem Haus Drogen verkaufe.

Eingesetzte Beamte beobachteten den bereits polizeibekannten Tatverdächtigen beim illegalen Handel mit Betäubungsmitteln. Ein weiterer Zeuge bestätigte, soeben Drogen von dieser Person gekauft zu haben.

Nach Vorlage eines Durchsuchungsbeschlusses durchsuchten Einsatzkräfte zu einem späteren Zeitpunkt die Wohnung des Tatverdächtigen. Die Beamten erkannten, wie der 30-Jährige in seiner Wohnung Betäubungsmittel in Konsumeinheiten einteilte und verpackte.

Sie nahmen ihn widerstandslos vorläufig fest. Zudem stellten sie Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen, darunter unter anderem Kokain, sowie einen vierstelligen Geldbetrag sicher. Der Lüner ist bereits wegen gleicher Delikte aufgefallen.

Gegen den Beschuldigten wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Haftbefehl erlassen.

Den Festgenommenen erwartet ein Strafverfahren wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell