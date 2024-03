Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei sucht Täter mit präzisen Personenbeschreibungen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0271

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Pathologie des Klinikums an der Beurhausstraße in Dortmund bittet die Mordkommission mögliche Zeugen um Hinweise auf die unbekannten Täter.

Eine 60-jährige Angestellte betrat am Freitag (8.3.2024) kurz nach 9 Uhr den Keller des Pathologie-Gebäudes, das im Südwest-Bereich des Klinikgeländes liegt (Bahnlinie/Alexanderstraße).

Als die Angestellte für Reinigungsarbeiten einen Aufenthaltsraum betrat, traf sie auf zwei unbekannte Männer. Beide versuchten, einen Spind aufzubrechen. Einer der Männer ging auf die Frau zu und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit.

Die Täter flüchteten. Ein Mitarbeiter des Klinikums entdeckte die lebensgefährlich verletzt und am Boden liegende Frau, die umgehend von einem Notarzt behandelt wurde. Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Männer geben können. Die Personenbeschreibungen:

Angreifer: 15 bis 20 Jahre alt, mindestens 1,85 Meter groß, auffällig dick, auffällig rundes kindliches Gesicht, auffällig breite und volle Lippen, durch das starke Übergewicht auffällige Augenpartie, breite Nase, schwarze Haare (auf einer Kopfseite rasiert), markanter Seitenscheitel, schmale und gebogene Augenbrauen ("gemacht"), in beiden Ohren jeweils ein großer schwarzer Stecker (vermutlich ein "Tunnel"). Bekleidung: dunkle Daunenjacke, dunkle Jeans, dunkle Sportschuhe, dunkler Teint, insgesamt gepflegtes Erscheinungsbild.

Zweiter Täter: Bis zu 1,85 Meter groß, normale Figur (schlank), ebenfalls ein kindliches Gesicht, schwarze gepflegte Haare (Kurzhaarschnitt), helle Jeans, dunkle Jacke, dunkle Sportschuhe, dunkler Teint, insgesamt gepflegtes Erscheinungsbild.

Die Mordkommission fragt: Wer hat vor 9 und nach etwa 9:15 Uhr auf dem Klinikgelände oder auf den umliegenden Straßen zwei junge Männer gesehen, auf die diese Beschreibung zutrifft? Zugänge zum Klinikum sind erreichbar über diese Straßen: Hohe Straße, Dudenstraße, Beurhausstraße, Alexanderstraße.

Hinweise bitte sofort an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Weitere Presseauskünfte erteilt Staatsanwalt Henner Kruse unter Tel. 0231/926 26 122.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell