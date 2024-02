POL-DO: Raub in der Schleswiger Straße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0117 Am Dienstagnachmittag (30.1.) eskalierte in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Clarenberg" in Dortmund-Hörde ein Familienstreit, in dessen Verlauf zwei Frauen verletzt worden sind. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 38-jähriger Mann aus Dortmund zu Besuch in der Wohnung einer 59-jährigen Dortmunderin. Mit in der Wohnung befand ...

mehr