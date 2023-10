Polizei Dortmund

POL-DO: Auto fährt mitten in der Nacht in eine Böschung: Polizei sucht nach Unfall Im Defdahl Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0943

Nach einem Verkehrsunfall in der Straße Im Defdahl/Ecke Voßkuhle in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober (Dienstag) sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Bei einer Auseinandersetzung im Anschluss an den Unfall ist ein 42-Jähriger aus Dortmund leicht verletzt worden. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro.

Einem Zeugen zufolge fuhr ein weißer BMW aus bisher ungeklärter Ursache in eine Böschung. Dort zu sehen war dann zunächst nur ein 42-Jähriger aus Dortmund. Daher alarmierte der Zeuge die Polizei und sah im Anschluss mindestens zwei weitere Personen am Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es erst ein Wortgefecht, dann eine körperliche Auseinandersetzung - anschließend seien die beiden Personen in einem schwarzen Audi Q5 vom Unfallort weggefahren. Dabei hätten sie noch einem Taxifahrer zugerufen, dass sie ja nur hätten helfen wollen.

Die Polizei Dortmund sucht daher jetzt Zeugen, die etwas zum Unfallhergang und den Geschehnissen im Nachgang sagen können. Auch die beiden Männer aus dem Audi sowie der Taxifahrer werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Mitte unter 0231/132-1121 zu melden.

