Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Einbrüchen in Dorstfeld: 15-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1220

Ein vermeintliches Einbrecher-Trio wollte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12. November) fette Beute machen - doch dieses Vorhaben konnte die Polizei Dortmund schnell jäh beenden. Am Ende wird einer der Tatverdächtigen einem Haftrichter vorgeführt. Zwei weitere Tatverdächtige sind noch auf der Flucht.

Um kurz vor 2 Uhr in der Nacht erhielten Zivilbeamtinnen und -beamte den Hinweis, dass am Dorstfelder Hellweg verdächtige Geräusche zu hören seien. Dort ist augenscheinlich versucht worden, in eine Apotheke einzubrechen - allerdings erfolglos. Nur wenige Minuten später - um kurz nach 2 Uhr - ging der nächste Einbruchalarm bei der Leitstelle der Polizei ein: Diesmal war der Tatort eine Autovermietung an der Spicherner Straße, nur wenige Gehminuten von der Apotheke entfernt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung sprachen Polizeibeamte drei Personen auf dem Wilhelmplatz an, woraufhin diese zu flüchten versuchten. Ein 15-Jähriger konnte festgenommen werden, bei der Identifizierung halfen unter anderem Videoaufzeichnungen von einem der Tatorte. Der junge Mann wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell