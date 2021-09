Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall auf der A 1: LKW-Fahrer fährt ungebremst auf Sattelzug auf

Dortmund (ots)

Ein 18-jähriger Lkw-Fahrer aus Wuppertal verletzte sich am Dienstag (7. September) gegen 11 Uhr bei einem Unfall auf der A 1 in Fahrtrichtung Köln schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen war der Lkw-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er dem vor ihm fahrenden Sattelzug ungebremst auf. Der Fahrer des Sattelzuges, ein 40-Jähriger aus Velbert, blieb unverletzt.

Für die Landung des Hubschraubers auf der A 1 in Höhe Gevelsberg war zeitweise die komplette Richtungsfahrbahn gesperrt. Dabei entstand ein Stau von bis zu vier Kilometern Länge. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig am Unfallort vorbei fließen.

Gegen 13:30 Uhr, knapp zweieinhalb Stunden nach dem Unfall, konnte die Polizei wieder alle Fahrstreifen freigeben. Geschätzter Sachschaden: ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell