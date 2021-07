Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrer bei Alleinunfall auf der A 1 schwer verletzt - offenbar Alkohol im Spiel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0795

Bei einem Alleinunfall auf der A 1 bei Schwerte ist in der heutigen Nacht (28. Juli) ein Autofahrer schwer verletzt worden. Offenbar war der Mann alkoholisiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 39-Jähriger aus Unna gegen 0.25 Uhr mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Köln unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Schwerte verlor er im Kurvenbereich der Ausfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Böschungsbereich - in rund drei Meter Höhe - kam das Auto zum Stehen.

Der 39-Jährige konnte das Fahrzeug nicht mehr eigenständig verlassen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Aus dem Fahrzeug drang deutlicher Alkoholgeruch. Im Auto fanden die Beamten mehrere leere Bierflaschen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, woraufhin ein Arzt dem Mann eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen - das Auto musste mithilfe eines Krans geborgen werden - musste die Anschlussstelle Schwerte für etwa 145 Minuten gesperrt werden.

