POL-DO: Knapp 100 Autofahrer zu schnell - eine Bilanz der gestrigen Geschwindigkeitskontrollen

Dortmund (ots)

Motorradpolizisten sind gestern (15.4.) auf Dortmunder Stadtgebiet ausgeschwärmt und haben mehrere Kontrollstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung eröffnet. Insgesamt knapp 100 Autofahrer waren in Huckarde, Lütgendortmund, Eving und Derne zu schnell unterwegs.

An der Huckarder Straße fuhren zehn Autofahrerinnen und Autofahrer deutlich zu schnell - die Polizisten schrieben hier Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zehn Geschwindigkeitsverstöße endeten in einem Verwarnungsgeld.

Ein Fahrzeugführer war in der Kontrollstelle auf der Provinzialstraße deutlich zu schnell - die Polizisten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. 39 Geschwindigkeitsverstöße endeten an dieser Straße in einem Verwarnungsgeld.

An der Evinger Straße fuhren zwei Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer deutlich zu schnell - die Polizisten schrieben hier ebenfalls Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Neun Geschwindigkeitsverstöße endeten in einem Verwarnungsgeld.

Unter all den fast 100 zu schnell fahrenden Fahrzeugführern viel an diesem Kontrolltag ein "Führerscheinneuling" ganz besonders auf: Mit 90 Km/h (bei zulässigen 50 Km/h) war er auf der Derner Straße unterwegs und ins Visier der Polizisten geraten. Denn nach Abzug des Toleranzwertes blieb immer noch eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 37 Km/h übrig. Dies wird der Geldbörse des Fahranfängers wehtun: Durch das erhöhte Bußgeld innerhalb der Probezeit sowie durch weitere Überprüfungen und die Nachschulung werden mehrere Hundert Euro Kosten anfallen. Den Führerschein hat er durch sein Rasen ebenfalls verloren.

Die Kontrollen sollen an das Unfallrisiko durch zu hohes Tempo und Ablenkung erinnern. Denn Geschwindigkeit und Ablenkung können das Leben eines geliebten Menschen kosten.

