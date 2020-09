Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen nach Sexualdelikt im Bereich Lünen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0965

Nach einem Sexualdelikt in Lünen sucht die Polizei nach zwei Zeugen.

Die Tat, die sich bereits am 27. August ereignet hat, ist der Polizei erst Anfang September bekannt geworden. Im Zuge der sofort erfolgten Ermittlungen konnte bereits ein 40-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in Münster festgenommen werden. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Mann steht im Verdacht ,eine 21-jährige Frau aus Gütersloh am Abend des 27. August auf einem Gelände in Lünen vergewaltigt zu haben. Er hatte die Frau zuvor aufgrund eines Stellengesuchs auf einem Online-Portal kontaktiert und sich mit ihr verabredet.

Nach der Tat gelang es der jungen Frau zu flüchten. Auf ihrem Weg sprach sie zwei Personen an, um zum nächsten Bahnhof zu gelangen. Dies war der Bahnhof Preußen. Die Polizei sucht nun diese zwei Zeugen. Sie müssen sich ungefähr gegen 21.30 Uhr im weiteren Umfeld des Bahnhofs aufgehalten haben. Es handelte sich um einen Mann und eine Frau, die die weinende junge Frau nach dem Weg zum nächsten Bahnhof fragte. Beide rauchten gerade. Der Mann, der offenbar älter war als die Frau, erklärte der 21-Jährigen den Weg zum Bahnhof, der nicht weit entfernt war.

Die Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu wenden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell