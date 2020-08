Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0859 Bei einem Unfall auf der Borker Straße sind am gestrigen Tag (11.8.) zwei ältere Personen schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 84-jähriger Selmer gegen 10.30 Uhr die Borker Straße in Richtung Süden. Aus bis jetzt nicht bekannten Gründen verlor er in Höhe Schulstraße die Kontrolle über sein Auto und fuhr nach links über die Gegenfahrbahn. Dort prallte er am Fahrbahnrand gegen einen Ampelmast. Der Mast knickte durch den Zusammenstoß um und beschädigte das Auto erheblich.

Der Selmer sowie seine 90-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Selm, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 60.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Borker Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

