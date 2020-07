Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt 32-jährigen Lüner nach versuchtem Autoaufbruch fest

Dortmund (ots)

Eine Zeugin meldete heute Morgen (31.7.) einen Mann, der sich offenbar an einem Auto an der Gut-Heil-Straße zu schaffen machte. Kurz darauf nahmen Beamte der Dortmunder Polizei den Tatverdächtigen fest.

Den ersten Angaben der 53-jährigen Dortmunderin zufolge fuhr sie um 6.27 Uhr an einem Auto an der Gut-Heil-Straße vorbei. Hier sah sie einen Mann, der auffällig mit einem orangefarbenen Gegenstand an diesem hantierte. Die Zeugin rief daraufhin die Polizei. Als der Verdächtige dies bemerkte, packte er seine Sachen und ging in Richtung Münsterstraße.

Die zum Tatort gerufenen Beamten sahen einen auf die Personenbeschreibung zutreffenden Mann an der Münsterstraße/Gut-Heil-Straße. Beim Erblicken der Polizisten wandte er sich ab und änderte die Gehrichtung. Die Polizeibeamten sprachen den Mann an und nahmen ihn vorläufig fest.

In unmittelbarer Nähe fanden die Einsatzkräfte einen orangenen Schraubendreher und stellten diesen sicher. Sie brachten den wegen gleichgelagerter Delikte bekannten 32-Jährigen aus Lünen zur nächstgelegenen Wache. Die Ermittlungen dauern an.

