POL-DO: "Genau Mein Fall"- Inforunde für Bewerber zum Polizeiberuf

"Genau Mein Fall"- unter diesem Motto veranstaltet die Polizei Dortmund am Mittwoch, den 29.07.2019, von 16 - 18 Uhr, im Präsidium an der Markgrafenstraße eine Inforunde für potentielle Bewerber für den Polizeiberuf. Zurzeit ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail mit Ihrem Namen/Adresse und Ihrer Telefonnummer zwingend erforderlich. Bitte schicken Sie Ihre Anmeldung an: personalwerbung.dortmund@polizei.nrw.de. Denken Sie auch an Ihren Mund-Nasen-Schutz!

In der rund zweistündigen Veranstaltung informiert das Team der Personalwerber umfassend über Bewerbungsvoraussetzungen, gibt Tipps zum Testverfahren und vermittelt Eindrücke über das spätere Berufsbild. Im Anschluss bleibt auch immer genug Zeit für individuelle Fragen der Interessenten. Außerhalb der Inforunde ist das Team der Personalwerbung über die Hotline 0231/132-8888 zu erreichen.

Man kann sich online unter www.genau-mein-fall.de für einen Studienplatz ab September 2021 bewerben.

Eine wichtige Voraussetzung, um eingestellt werden zu können, ist der Besitz des Deutschen Sportabzeichens. Wer ein aktuelles Sportabzeichen, das nicht älter ist als circa ein Jahr ist, zur nächsten Inforunde mitbringt, erhält ein kleines Geschenk.

Hinweis: Wir empfehlen Bewerbern, die sich jetzt gerade im laufenden Verfahren befinden, die Inforunde aufzusuchen, um sich über den Testablauf zu informieren.

