Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf Eisdiele - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0672 Zwei unbekannte Täter haben am gestrigen Abend (29.6.) eine Eisdiele in Wellinghofen überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20.15 Uhr betraten zwei Männer die Eisdiele in der Straße Feldbank. Ein Täter schlug dem Angestellten unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Der andere Täter versuchte indessen an die Kasse zu gelangen. Der 18-jährige Angestellte konnte aus dem Geschäft fliehen. Die Unbekannten flüchteten kurz darauf mit Bargeld und einem abgerissenen Zahlterminal aus der Eisdiele in unbekannte Richtung.

Der Angestellte wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Zu den Tätern kann lediglich gesagt werden, dass sie zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein sollen. Einer trug eine schwarze, gesteppte Jacke, Handschuhe, Sonnenbrille sowie eine Maske.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

