Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunder Polizei und Ordnungsamt kontrollieren an mehreren Tagen die illegale Tuningszene - gemeinsame Bilanz der Schwerpunkteinsätze

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0610

Die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Dortmund haben an mehreren Tagen einen Kontrolleinsatz zur Feststellung von illegalen Kraftfahrzeugrennen, illegal veränderten Fahrzeugen und damit verursachten Lärmbelästigungen durchgeführt. Neben dem Wall lag ein Schwerpunkt auf dem Bereich des Phoenixsees. In Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt ging die Polizei hier einer Vielzahl von Bürgerbeschwerden nach.

Am Mittwoch (10. Juni) kontrollierten Beamte an wechselnden Orten im Stadtgebiet in den Abendstunden insgesamt 66 Fahrzeuge und 106 Personen. Sechs Gutachten aufgrund technischer Mängel und 14 Verwarngelder waren das Ergebnis.

In den Nächten von Freitag auf Samstag (12./13. Juni) sowie Samstag auf Sonntag (13./14. Juni) führten die Polizisten unter Beteiligung des Ordnungsamtes der Stadt Dortmund weitere Kontrolleinsätze durch.

Insgesamt überprüfte die Dortmunder Polizei in diesen zwei Nächten 536 Fahrzeuge und 694 Personen. Die Beamten erteilten 158 Platzverweise, nahmen zwei Personen in Gewahrsam und stellten drei Fahrzeuge sicher.

Hierbei fielen zwei Autofahrer auf, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren. Zudem besaß einer der beiden keine Fahrerlaubnis, während der andere ein zu tiefliegendes und zu lautes Auto hatte. Neben der Blutprobenentnahme durch einen Arzt, stellten die Beamten das Fahrzeug sicher und untersagten beiden die Weiterfahrt.

Auf dem Wall wurde eine Zivilstreife am Sonntag gegen 2.50 Uhr auf drei Autofahrer aufmerksam, die sich scheinbar ein Rennen lieferten. Mit aufheulenden Motoren und quietschenden Reifen fuhren zwei Golf-Fahrer nach einer Rotlichtphase bei Grünlicht an der Einmündung Hoher Wall / Josephstraße an. Mit deutlich überhöhten Geschwindigkeiten passierten sie die Beamten. Von der Fahrweise inspiriert, schloss sich ein herannahender Mercedes-Fahrer ihnen an und versuchte offenbar aufzuschließen. Polizisten hielten den 19-jährigen Mercedes-Fahrer aus Bochum und einen der Golf-Fahrer, einen 38-jährigen Dortmunder schließlich am Ostwall an. Die dritte Beteiligte, eine 28-Jährige aus Dortmund, unterzogen die Polizisten am Südwall / Ruhrallee einer Kontrolle. Da die drei weder ein Rennen gefahren sein wollen, noch sich nicht mit der grundsätzlichen Maßnahme einverstanden zeigten, beschlagnahmten die Polizisten die Fahrzeuge, Führerscheine und Mobiltelefone. Hinzu kamen Anzeigen wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahr- und Beschleunigungsrennens.

Darüber hinaus zog die Polizei folgende Bilanz: unter anderem 125 Verwarngelder/Zahlkarten wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, 49 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (u.a. wegen technischer Mängel).

Parallel stellten die städtischen Mitarbeiter*innen 91 Personalien fest und erteilten 35 Personen einen Platzverweis. Hinzu kamen 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (OWi-Anzeigen) wegen Verstößen gegen das Shisha-Rauchen, weitere sechs Anzeigen sowie acht Verwarngelder wegen Verstößen gegen das Landes-Immissionsschutzgesetz und 18 OWi-Anzeigen sowie 22 Verwarngelder wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.

Das Wochenende zeigt, dass die gemeinsame Vorgehensweise und Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ordnungsamt zielführend und erfolgversprechend ist. Uneinsichtige Autofahrer sollten daher auch weiterhin mit Kontrollen und konsequentem Vorgehen rechnen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1025

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell