Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Senioren bei Unfall verletzt - hoher Sachschaden und kurzfristige Straßensperrung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0257

Drei Dortmunder Senioren erlitten gestern Mittag (2. März) bei einem Verkehrsunfall auf der Zillestraße in Dortmund leichte Verletzungen. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Nach jetzigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar: Gegen 13.10 Uhr fuhr eine 75-jährige Dortmunderin in einem Kia Picanto auf der Zillestraße in Richtung Westen. Der nachfolgende Fahrer (53) eines Straßenreinigungswagens sah, dass der Kia plötzlich bremste, versuchte noch nach rechts auszuweichen, prallte aber gegen das Heck des Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia in den Gegenverkehr geschoben. Hier stieß der Wagen mit dem entgegen kommenden VW Fox einer 63-jährigen Dortmunderin zusammen. Trotz des Versuchs der Fahrerin auszuweichen, schleuderte der Kleinwagen in den Straßengraben. Der Kia schleuderte ebenfalls zur Seite und landete halb im Grünstreifen.

Bei dem Zusammenstoß wurden die 75-Jährige und ihr 76-jähriger Beifahrer sowie die 63-Jährige aus dem VW Fox leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Zillestraße kurzfristig gesperrt. Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell