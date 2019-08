Polizei Dortmund

POL-DO: Räuberischer Diebstahl im Drogeriemarkt - Polizei sucht Tatverdächtigen mit Lichtbild

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0960

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am 1. April dieses Jahres in einem Dortmunder Drogeriemarkt mehrere Kosmetikartikel gestohlen. Als er von einem Angestellten entdeckt und festgehalten wurde, riss er sich los und flüchtete.

Demnach betrat der Mann am Abend das Geschäft an der Schützenstraße und steckte sich aus der Auslage mehrere Produkte in die Jackentasche. Er ging an der Kasse vorbei und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Daraufhin eilte ein Angestellter hinterher und hielt den Mann am Arm fest. Trotzdem gelang dem Unbekannten die Flucht.

Mit den Lichtbildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun den Tatverdächtigen. Können Sie Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Mannes geben? Melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0231-132-7441.

