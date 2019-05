Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen nach Schmierereien verfassungsfeindlicher Symbole gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0571

In der Nacht von Freitag auf Samstag (17./18. Mai) haben bislang unbekannte Täter ein Schulgebäude und ein Wahlplakat mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Schriftzügen beschmiert.

Bei dem Wahlplakat handelt es sich um einen 3 x 2 Meter großen Aufsteller der Partei "Die Linke" an der Wittener Straße gegenüber der Hausnummer 97. Dieses beschmierten die Unbekannten mit einem Hakenkreuz und SS-Runen.

Bei der Schule handelt es sich um die Martin-Luther-King Gesamtschule in Dorstfeld an der Fine Frau. Hier stellte der Hausmeister am Samstagmorgen fest, dass unbekannte Täter die Wände mehrerer Gebäudekomplexe mit Hakenkreuzen beschmiert hatten.

Die Tatzeit für die Schule lässt sich zwischen Freitagabend (22 Uhr) und Samstagmorgen (9.10 Uhr) eingrenzen. Der Staatsschutz der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

