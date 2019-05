Polizei Dortmund

POL-DO: Autos in Dortmund-Huckarde zerkratzt - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0488

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte in der Nacht zum 30.04.2019 ein bislang unbekannter Täter durch Zerkratzen von neun Fahrzeugen in der Straße Oskarweg in Dortmund-Huckarde.

Nach Angaben der Geschädigten parkten die Autos am 29. und 30.04.2019 zwischen 12:00 und 06:00 Uhr, am südlichen Fahrbahnrand. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein unbekannter Täter sie mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt und einen nicht unerheblichen Sachschaden verursacht.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen und/ oder den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 zu wenden.

