Polizei Dortmund

POL-DO: Mutmaßlicher Fahrraddieb in Lünen gestellt - Besitzer von zwei gestohlenen Fahrrädern gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0454

Polizeibeamte haben am Montagmorgen (22. April) in Lünen einen mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt. In diesem Zusammenhang wurden zwei Fahrräder sichergestellt, deren Besitzer die Polizei nun sucht.

Eine Zeugin hatte gegen 9 Uhr per Notruf einen verdächtigen Mann im Bereich des Bahnhofs gemeldet. Dieser schiebe Fahrräder zwischen verschiedenen Fahrradständern hin und her. Vor Ort eingetroffen, fanden die Beamten an einem Radständer am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) zwei offenbar frisch durchtrennte Fahrradschlösser. An einem Ständer nahe des Jobcenters wiederum fanden die Beamten zwei nicht angeschlossene Fahrräder, mit denen die Zeugin den Mann beobachtet hatte.

Der Verdacht des Diebstahls lag nahe. Und mit diesem konnten die Polizisten auch direkt einen Tatverdächtigen konfrontieren. Denn nahe des ZOB trafen sie auf einen Mann, dessen Äußeres zu den Zeugenaussagen passte. Bei der Durchsuchung des 33-jährigen Lüners fanden sie jedoch keine verdächtigen Gegenstände. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen musste er vor Ort entlassen werden.

Die beiden Fahrräder stellten die Beamten sicher. Ihre Besitzer konnten bislang nicht ermittelt werden. Deshalb sucht die Polizei nun mit Fotos nach den rechtmäßigen Eigentümern. Diese werden gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu wenden.

