Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Lünen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (23.4.) gegen 10.45 Uhr in Lünen sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 61-Jährige aus Lünen mit ihrem Mazda auf der Yorckstraße in Richtung Norden unterwegs. In Höhe der Paul-Bonnermann-Straße stieß ihr Wagen aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Audi eines 27-jährigen Lüners zusammen. Dieser wollte, vom Marktplatz kommend, auf der Paul-Bonnermann-Straße in Richtung Westen weiterfahren. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge im Anschluss gegen angrenzende Absperrpfosten geschoben.

Bei dem Unfall verletzten sich beide Beteiligten leicht.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro.

