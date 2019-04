Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmund: Selbstgebastelte Knallkörper am Samstagabend kontrolliert gesprengt

Dortmund (ots)

Entschärfer des LKA sprengten gestern Abend (6. April) ab etwa 20 Uhr, mehrere selbstgebastelte Knallkörper, die im Rahmen eines medizinischen Notfalls aufgefunden und der Polizei übergeben wurden.

Demnach hatten sich Krankenhausmitarbeiter an die Polizei gewandt, weil sie bei einem Notfallpatienten verdächtige Gegenstände aufgefunden hatten. Bei diesen Gegenständen handelte es sich mutmaßlich um selbstgebaute Knallkörper eines 69-jährigen, psychisch erkrankten Patienten.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Patient in seiner Wohnung in der Rathenaustraße, weitere Selbstlaborate aufbewahrt. Die Knallkörper aus dem Krankenhaus wurden auf eine Freifläche nach draußen transportiert. Anschließend wurde die Wohnung nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsucht. Erwartungsgemäß fanden die Beamten auch hier entsprechende verdächtige Gegenstände auf.

Im weiteren Verlauf mussten die Knallkörper von Entschärfern des LKA in einem ungefährlichen Bereich (Grünfläche an der Semerteichstraße / Strohnstraße) kontrolliert gesprengt werden. Ein Transport der Gegenstände wurde aus Gefahrengründen ausgeschlossen. Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht.

Die Ermittlungen zur Motivation des geistig verwirrten Seniors dauern an. Ein politisch motivierter Hintergrund ist nicht erkennbar.

