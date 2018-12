POL-DO: Einbruch in Tierarztpraxis in Lünen - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1628

Nach einem Einbruch in eine Tierarztpraxis an der Kurler Straße in der Zeit zwischen Sonntag (9.12.) gegen 17 Uhr und Montag (10.12.) gegen 8 Uhr sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in die Praxis nahe der Hirschberger Straße. Sie durchwühlten Schubladen sowie Schränke und entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand unter anderem Bargeld und Arzneimittel. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund 0231-132-7441.

