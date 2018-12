POL-DO: Auto landet bei Verkehrsunfall in Lünen im Graben - drei Leichtverletzte

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1627

Bei einem Verkehrsunfall auf der Elsa-Brandström-Straße in Lünen ist ein Auto am frühen Montagabend (10. Dezember) in den Straßengraben geraten und dort mit einem Baum kollidiert.

Ersten Zeugenaussagen zufolge war ein 20-jähriger Dortmunder gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Osten unterwegs, als er etwa in Höhe eines dortigen Ortsausgangsschildes zu einem Überholvorgang ausscherte. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache offenbar das ihm entgegenkommende Auto einer 40-jährigen Frau aus Waltrop. Obwohl beide noch versuchten auszuweichen, kam es zum Zusammenprall der Fahrzeuge. Dadurch wurde das des Dortmunders nach rechts in den Straßengraben gelenkt, es kollidierte dort mit einem Baum.

Glücklicherweise wurden sowohl der Dortmunder als auch die Waltroperin nur leicht verletzt. Ebenso ein zwölfjähriges Mädchen, das sich im Auto der Frau befand. Rettungswagen brachten alle zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Die Elsa-Brandström-Straße musste an der Unfallstelle bis ca. 19.30 Uhr komplett gesperrt werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 60.000 Euro.

