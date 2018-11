POL-EN: Ennepetal - Wohnungseinbruch

Ennepetal (ots) - In der Zeit vom 09.11.2018 bis 16.11.2018 drangen unbekannte Täter in eine zur Zeit unbewohnte Erdgeschoßwohnung in der Büttenberger Straße ein, indem sie eine Fensterscheibe der Wohnung einschlugen. Die noch möblierte Wohnung wurde durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

