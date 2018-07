POL-DO: Polizei sucht mit Lichtbild nach vermisster Lünerin

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0962

Die Dortmunder Polizei fahndet aktuell nach einer vermissten Frau aus Lünen.

Die 80-jährige Helga T. ist seit Mittwoch (4.7.) gegen 9.30 Uhr aus einem Krankenhaus an der Beurhausstraße in Dortmund abgängig. Die Lünerin ist demenzkrank und möglicherweise nicht in der Lage, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

Die gesuchte Frau ist 175 cm groß, normal gebaut und hat graue Haare. Zuletzt war die 80-Jährige mit einem pinken, langärmligen Oberteil und einer schwarzen Hose bekleidet. Sehr wahrscheinlich ist sie mit einem Rollator unterwegs - allerdings ist sie auf diesen nicht angewiesen.

Hinweise nimmt die Kriminalwache in Dortmund unter der Rufnummer 0231-132-7441 entgegen.

