POL-F: 231210 - 2176 Frankfurt - Bockenheim: Gebäude in der Sophienstraße erneut besetzt

Frankfurt (ots)

(lo) Das Gelände der ehemaligen Druckerei Dorndorf in der Sophienstraße wurde am gestrigen Samstagmittag (9. Dezember 2023) erneut widerrechtlich betreten und besetzt.

Gegen 14:00 Uhr fand in der Frankfurter Sophienstraße eine Spontankundgebung mit dem Inhalt "Klimagerechte Stadtpolitik statt prekäre Klimapolitik" statt. In diesem Zusammenhang erhielt die Polizei Mitteilung, dass Personen auf das Gelände und in das Gebäude der ehemaligen Druckerei eingedrungen seien. Sogleich entsendete Polizeistreifen bestätigten dies.

Im Laufe des Nachmittags stieg die Anzahl der Personen von zunächst ca. 30 auf in der Spitze bis zu ca. 100 Personen an. Diese hielten eine Kundgebung ab und hatten sich dazu um das Areal vor dem Haupteingang und auf der Fahrbahn der Sophienstraße versammelt. Die Teilnehmer versorgten sich während der Kundgebung mit Essen, bauten eine Musikanlage auf und errichteten auf der Sophienstraße mehrere Pavillons als Regenschutz, so dass der Fahrzeugverkehr gegen 18.15 Uhr zum Schutz der Teilnehmer umgeleitet werden musste. Gegen 18.35 Uhr verlagerte sich die Kundgebung auf den Gehweg vor dem Haupteingang des Gebäudes. Verschiedene Plakate und Transparente wie u.a. "Häuser erhalten für's Klima" und "Klimagerechte statt prekäre Wissenschaft" wurden an dem Gebäude der ehemaligen Druckerei angebracht. Verantwortlich für die Besetzung macht sich eine Gruppe, die sich selbst als "das Kollektiv - Die Druckerei" bezeichnet.

Die Polizei steht im engen Austausch mit dem Hausrechtsinhaber. Die polizeiliche Präsenz vor Ort wurden über die Nacht hinweg aufrechterhalten. Bislang kam es zu keinen weiteren Störungen.

