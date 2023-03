Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230323 - 0353 Frankfurt-Westend: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 23. März 2023, gegen 19.00 Uhr, sollte in der Varrentrappstraße der Fahrer eines Skoda einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer entzog sich jedoch der beabsichtigten Kontrolle und beschleunigte sein Fahrzeug. In Höhe der Hausnummer 7 konnte der Streifenwagen, ein Opel Zafira, auf der zweispurigen Straße neben den Skoda fahren, wurde von diesem jedoch an der Beifahrerseite berührt, nachdem der Fahrer des Skoda nach links gelenkt hatte.

Nachdem sich die beiden Fahrzeuge berührt hatten, schleuderte der Skoda nach rechts und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer unternahm nach dem Aussteigen noch einen Fluchtversuch, konnte aber nach kurzer Nacheile festgenommen werden. Der Fahrer des Skoda sowie die beiden Polizeibeamten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Bei dem Skodafahrer handelt es sich um einen 35-jährigen Mann, der keine Fahrerlaubnis besitzt. Er stand unter dem Einfluss von Drogen und führte noch 4,86 Gramm Kokain mit sich. Der Skoda war nicht zugelassen, an ihm war ein fremdes Frankfurter Kennzeichen befestigt. Bevor das Streifenfahrzeug zum Stillstand kam, fuhr es noch auf einen davor befindlichen VW Golf auf. An den beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von zusammen etwa 28.000 EUR. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell