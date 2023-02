Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230228 - 0257 Frankfurt - Griesheim: Tödlicher Arbeitsunfall

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag wurde bei Baumfällarbeiten ein Arbeiter tödlich verletzt. Der Mann war von einem umstürzenden Baum getroffen worden.

Gegen 15.15 Uhr ereignete sich der tragische Vorfall am Griesheimer Niddaufer, wo zu diesem Zeitpunkt Baumfällarbeiten durchgeführt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 23-jähriger Arbeiter von einem umstürzenden Baum, den er zuvor selbst gefällt hatte, am Kopf getroffen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 23-Jährige. Die Frankfurter Kriminalpolizei geht derzeit von einem Unfallgeschehen aus. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell