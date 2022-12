POL-F: 221215 - 1437 Frankfurt-Schwanheim: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) - (di) Gestern Morgen (14. Dezember 2022) versuchten sich zwei junge Männer an einem Diebstahl in einem Supermarkt in Niederrad. Sie wurden jedoch durch Mitarbeiter des Marktes aufgehalten. Beide konnten zunächst ohne Beute entkommen, wurden aber kurze Zeit später festgenommen. Zwei Männer betraten gegen 09:45 Uhr einen Supermarkt in der ...

