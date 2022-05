API-TH: Polizei verunfallt im Tunnel Jagdberg - Ergänzung

Jena (ots) - Bei einem Unfall in Tunnel Jagdberg bei Jena sind am Freitagmorgen zwei Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei Erfurt und ein Autofahrer leicht verletzt worden. Die Beamten waren im Konvoi gerade in den Tunnel eingefahren, als plötzlich mitten auf der Fahrbahn ein Pannenfahrzeug stand. Das Auto hatte ein Rad verloren und war auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Drei Gruppenwagen der ...

mehr