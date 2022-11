Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221120 - 1340 Frankfurt - Bahnhofsgebiet: Vier Festnahmen nach Taschen- und Trickdiebstählen

Frankfurt (ots)

(th) Am Samstagabend (19. November 2022) kam es innerhalb kürzester Zeit zu Taschen- und Trickdiebstählen in zwei Restaurants im Bereich der Kaiserstraße. In beiden Fällen konnten die Täter nach Hinweisen durch aufmerksame Zeugen festgenommen werden.

In ersten Fall wurde eine 28-jährige Touristin Opfer von zwei Taschendieben. Ein Zeuge beobachtete, wie die beiden Täter sich an einen Tisch hinter der Geschädigten setzten. Der Täter, der mit dem Rücken zur Geschädigten saß, zog die Handtasche, die über der Rückenlehne hing, an sich und übergab sie dem ihm gegenübersitzenden Mittäter. Im Anschluss verließen beide das Restaurant. Ein Zeuge beobachtete die Tat und machte eine Streife, die auf der Kaiserstraße unterwegs war, zunächst auf sich, und dann auf die beiden Tatverdächtigen aufmerksam. Während der unmittelbar im Anschluss durchgeführten Personenkontrolle fiel einem der beiden die zuvor gestohlene Handtasche aus der Jacke. Diese konnte der Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Die beiden 38 und 39 Jahre alten Beschuldigten wurden zwecks Prüfung der richterlichen Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums verbracht.

Im zweiten Fall erlangten die beiden Tatverdächtigen die Geldbörse des Opfers mittels einem von Taschen- und Trickdieben gerne angewandten Trick.

Die beiden 19 und 25-jährigen Männer betraten ebenfalls ein Restaurant in der Kaiserstraße und nahmen an einem Tisch hinter dem Opfer Platz. Der Täter, der mit dem Rücken zum 19-jährigen Opfer saß, hängte die Jacke über seine Stuhllehne, um sie kurze Zeit später wieder anzuziehen. Dabei griff er durch seinen Jackenärmel in die Jackentasche der Geschädigten und entwendete die Geldbörse daraus. Im Anschluss verließen er und sein Mittäter das Restaurant. Auch in diesem Fall machte ein aufmerksamer Zeuge, der die beiden noch bis in die Münchener Straße verfolgte, und dabei beobachtete, wie das Geld aus der entwendeten Geldbörse unter den beiden Tätern aufgeteilt wurde, eine Streife auf sich und die beiden aufmerksam. Es folgte die Festnahme. Im Rahmen der Durchsuchung im Polizeigewahrsam konnten knapp 500 Euro Bargeld aufgefunden werden. Die beiden Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen; der Geschädigten konnten sowohl die Geldbörse, als auch das daraus entwendete Bargeld wieder ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell