POL-F: 220923 - 1103 Frankfurt-Dornbusch: Blumenbeet durch Feuer beschädigt

Frankfurt (ots) - (th) In der Nacht von Donnerstag (22. September 2022) auf Freitag (23. September) kam es gegen 01.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Anwaltskanzlei in der Zeppelinallee. Der Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden. Der Einbruch wurde durch den Sicherheitsdienst des Objektes gemeldet. Der Täter warf eine Fensterscheibe ein und stieg über dieses ...

