Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220518 - 0532 Frankfurt-Gallus: Festnahme nach Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 43-jährige Frankfurterin war am Dienstag, den 17. Mai 2022, gegen 11.15 Uhr, zu Fuß unterwegs von der Straßenbahnhaltestelle Galluswarte in Richtung der Camberger Straße. In Höhe der Mainzer Landstraße 261 wurde die Frau von hinten angegriffen und um ihre Goldkette beraubt. Im Rahmen der Fahndung konnte durch Hinweise ein 25-jähriger Mann in der Weilburger Straße festgenommen werden. Die Goldkette fand sich in seinem Schuh versteckt.

