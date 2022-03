Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220324 - 0331 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Kellereinbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Zivilbeamten fiel am Mittwoch, den 23. März 2022, gegen 14.00 Uhr, ein Mann im Bereich des Diesterwegplatzes auf, der zwei Rucksäcke, einen Golfbag und mehrere übervolle Tragetaschen mit sich führte. Der 44-jährige Mann wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Schnell kam der Verdacht auf, dass die mitgeführten Gegenstände (Drogerie- und Haushaltsartikel, Schuhe, Tennisschläger, Bücher, eine Deckenlampe, eine Golfausrüstung etc.) aus einem Einbruch stammten könnten. Entsprechendes Aufbruchwerkzeug führte er ebenfalls mit sich. Tatsächlich konnten durch das Diebesgut Hinweise auf den Tatort in der Stegstraße erlangt werden. Dort waren mehrere Kellerabteile aufgebrochen und die besagten Gegenstände entwendet worden. Diese konnten zum Teil bereits ihren Eigentümern wieder übergeben werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

