Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211203 - 1449 Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 2. Dezember 2021, gegen 07.25 Uhr, befuhren nebeneinander ein 45-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine der Marke MAN TGX und eine 52-Jährige mit ihrem VW Polo die BAB 5 in Richtung Darmstadt.

Kurz vor der Anschlussstelle Westhafen wechselte der Fahrer des MAN-Lkw auf die rechte Fahrspur und übersah dabei offensichtlich die dort fahrende 52-jährige Frau mit ihrem Polo. Durch den Zusammenstoß wurde der Polo über die Fahrbahnen geschleudert und stieß mit dem Hyundai eines 61-jährigen Mannes zusammen. Durch ein vergebliches Ausweichmanöver des 61-Jährigen touchierte der Hyundai einen rechts neben ihm fahrenden VW Golf, der von einer 45-jährigen Frau gelenkt wurde. Durch den Zusammenprall mit dem Hyundai kam der Golf von seiner Fahrspur ab und kollidierte noch mit dem Auflieger des MAN-Lkw.

Der VW Polo der 52-Jährigen war auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn zum Stillstand gekommen. Die 63-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr schließlich noch auf den Polo auf. Mit in ihrem Golf befanden sich noch drei Mitfahrerinnen im Alter von 51, 52 und 61 Jahren. Die 52-jährige Fahrerin des Polo sowie die 45-jährige Fahrerin des Golf wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht.

An der Sattelzugmaschine entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR. An dem VW Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 5.000 EUR). An dem Hyundai beziffert sich der Sachschaden auf etwa 25.000 EUR. An dem Golf der 45-Jährigen beläuft sich die Schadenssumme auf etwa 10.000 EUR, an dem zweiten Golf auf etwa 15.000 EUR.

Während der Unfallaufnahme, zwischen 07.30 und 10.00 Uhr, wurde der Verkehr über die beiden rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn geleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell