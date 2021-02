Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210210 - 0152 Frankfurt-Seckbach: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag endete ein Streit, der im Internet begonnen hatte, in einer körperlichen Auseinandersetzung in Seckbach. Dabei drohte einer der Jugendlichen mit einer Machete.

Den Anfang nahmen die Streitigkeiten zwischen einem 18- und einem 16-Jährigen Jungen über eine bekannte Social-Media-Plattform. Um diese auszuräumen, traf man sich gestern gegen 16:00 Uhr "Auf der Sülze". Dabei standen dem 16-Jährigen zwei seiner Freunde bei, während der 18-Jährige mit elf Unterstützern anrückte. Kurz darauf mündeten die Klärungsversuche in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Kontrahenten, in der der 16-Jährige die Oberhand gewann. Daraufhin griffen mehrere der Begleiter des 18-Jährigen ein und man schlug und trat gemeinsam auf den Jüngeren ein. Dessen Freunde wurden durch Bedrohung mit einer Machete, die einer der Jugendlichen in einem Rucksack mitführte, davon abgehalten, ihrem Freund zu helfen. In der Folge gelang es den drei zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Der 16-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Der 18-Jährige ist namentlich bekannt, die Ermittlungen zu seinen Unterstützern dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell