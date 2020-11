Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201127 - 1230 Frankfurt - Innenstadt: Taschendieb festgenommen

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) Am Donnerstag, den 26.11.2020, nahmen Zivilbeamte in der Innenstadt einen 24 Jahre alten Mann fest, der bei einer Frau ein Mobiltelefon erbeutete.

Eine 30-jährige Frau befand sich gegen 17:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft auf der Zeil. Im Eingangsbereich des Ladens griff ihr der spätere Beschuldigte in die Jackentasche und zog ein Mobiltelefon heraus, was aber die Frau sofort bemerkte. Noch bevor sich der Dieb aus dem Staub machen konnte, nahmen ihn hinzugeeilte Polizeibeamte fest, welchen dieser schon vorher aufgefallen war.

Der 24-Jährige kam zunächst auf ein Polizeirevier und soll im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell