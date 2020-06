Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200615 - 574 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Straßenraub

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 42-Jähriger befand sich am Montag, den 15. Juni 2020, gegen 02.30 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Kaiserstraße. In Höhe der Hausnummer 62 wurde er von zwei Männern niedergerungen und geschlagen. Eine dazugehörige Frau stand dabei etwas abseits. Die Täter entwendeten ihm das Handy der Marke Samsung Galaxy (Modell: S20) sowie sein Portemonnaie mit Personaldokumenten und Bargeld in nicht bekannter Höhe.

Täterbeschreibung

1. Täter: 20-25 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet u.a. mit einer dunklen Baseballmütze mit hellbraunem Schirm.

2. Täter: 20-25 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Insgesamt dunkel gekleidet, südosteuropäisches Erscheinungsbild.

3. Täterin: 20-25 Jahre alt, schwarze, lange, lockige Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51499 entgegen.

