Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200514 - 460 Frankfurt-Altstadt: Einbrecher stehlen hochwertige Handtaschen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht von Dienstag (12.05.2020) auf Mittwoch (13.05.2020) sind zwei Täter in ein Modegeschäft eingebrochen und haben mehrere hochwertige Handtaschen entwendet. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen hat sich die Tat etwa zwischen 03.40 Uhr und 04.00 Uhr in der Bleidenstraße ereignet. Zwei Personen versuchten zunächst das Schaufenster einzuschlagen, um so in das Geschäft zu gelangen. Als dieser Plan nicht aufging, versuchten sie es schließlich über die Eingangstür; mit Erfolg. In dem Laden stahlen sie mehrere Handtaschen der Marke "Hermès". Eine Tasche war an einem Hocker angebracht, welchen sie kurzerhand einfach ebenfalls mitnahmen. Die beiden Täter, mutmaßlich zwei männliche Personen, stiegen anschließend in einen Pkw und ergriffen mitsamt der Beute die Flucht.

Die Schadenssumme beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf einen sechsstelligen Betrag.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche zur besagten Tatzeit Beobachtungen gemacht haben und/oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern sowie dem Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 069/755-52199 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell