Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200407 - 0323 Frankfurt-Nieder-Eschbach: Drogenfund nach Ruhestörung

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Montag auf Dienstag (07.04.2020), gegen 02:30 Uhr, meldete sich am Telefon ein Bürger aus Nieder-Eschbach, welcher aufgrund einer Ruhestörung nicht mehr schlafen konnte. Eine Streife des 14. Reviers begab sich daraufhin auf die Suche nach dem Ursprung des Lärms. Was als Ruhestörung begann, führte am Ende zur Sicherstellung von diversen Betäubungsmitteln.

Ihre Suche nach dem Krach führte die Beamten zunächst in ein Gebäude der Berner Straße. Bereits im Treppenhaus konnte deutlicher Marihuana-Geruch wahrgenommen werde. Zwei 28 und 37 Jahre Bewohner der ermittelten Wohnung gewährten ihnen schließlich Einlass, ebenfalls in den Räumen eine 50-jährige Bekannte der beiden Männer. Mit geschultem Blick erkannten die Beamten offenkundig, was sie zuvor noch gerochen hatten. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung kam dann der Drogenspürhund zum Einsatz. Aufgefunden wurden insgesamt rund 120 g Marihuana, rund 11 g Amphetamin und weitere verdächtige Substanzen, welche allesamt sichergestellt wurden.

Die drei Angetroffenen wurden schließlich festgenommen, was in der Nachbarschaft für die erhoffte Ruhe gesorgt haben dürfte. Aufgrund der fehlenden Haftgründe wurden sie nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen.

