Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191020 - 1094 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Angeblich Schüsse in Hotel

Frankfurt (ots)

(fue) Bei der Rettungsleitstelle meldete sich am Sonntag, den 20. Oktober 2019, gegen 02.00 Uhr, ein unbekannter Anrufer, der mitteilte, dass in einem Hotel in der Münchener Straße Schüsse gefallen seien. Rückfragen dazu scheiterten, da der Anrufer sein Mobiltelefon ausgeschaltet hatte.

Die Münchener Straße wurde daraufhin für den Fahrzeugverkehr und Fußgänger im Bereich zur Moselstraße gesperrt, um die möglichen Gefahren für Unbeteiligte zu minimieren.

Schließlich wurde das besagte Hotel betreten und die Zugangsmöglichkeiten besetzt. Mittels Generalschlüssel wurden auch die vom Mitteiler genannten beiden Zimmer betreten. Die dort aufenthältlichen Personen konnten jedoch glaubhaft versichern, weder Schüsse abgegeben noch gehört zu haben. Im Haus konnten weder Schusswaffen noch Hinweise auf Schüsse festgestellt werden.

Auch die anderen Hausgäste hatten von Schüssen nichts mitbekommen.

