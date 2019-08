Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190814 - 863 Frankfurt-Hausen: Sexuelle Belästigung - mit Messer verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 13. August 2019, gegen 17.45 Uhr, hielt sich eine 31-jährige Frankfurterin in der Nähe der U-Bahnstation "Industriehof" auf. Dort, so ihre Angaben, wurde sie von einem ihr entfernt bekannten 20-jährigen Frankfurter sexuell belästigt. Diesen Umstand teilte sie kurze Zeit später ihrem 33-jährigen Freund mit, der, so nach Stand der bisherigen Ermittlungen, zusammen mit einem 26-jährigen Darmstädter, den 20-Jährigen zur Rede stellen wollte. In der Praunheimer Landstraße trafen die drei Männer schließlich gegen 18.15 Uhr aufeinander. Hier soll nun einer der beiden Beschuldigten mit einem Messer nach dem 20-Jährigen gestochen haben. Dieser erlitt am linken Arm eine erhebliche Schnittverletzung, mit der er Richtung "Am Ellerfeld" zu flüchten suchte. Dabei wurde er von den beiden Beschuldigten verfolgt. Zwischenzeitlich hatten Zeugen die Polizei verständigt, die die drei Personen in der Straße "Am Ellerfeld" auch stellen konnte. Der 20-Jährige verlor das Bewusstsein und erhielt von den Polizeibeamten bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus verbracht und operiert. Die beiden Beschuldigten Männer wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell