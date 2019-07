Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190705 - 717 Frankfurt-Ostend: Entschärfung einer Weltkriegsbombe - Presseerreichbarkeiten der Feuerwehr und Polizei Frankfurt & des Regierungspräsidiums Darmstadt

Frankfurt (ots)

Wie den Medien bereits bekannt ist, wird am Sonntag, den 07. Juli 2019 im Bereich der Mayfarthstraße/Eytelweinstraße im Ostend eine 500 kg-Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entschärft.

Am Sonntag besteht für Medienvertreter die Möglichkeit

ab 08.00 Uhr am Alfred-Brehm-Platz in Frankfurt am Main

Informationen rund um die Thematik Bombenentschärfung und die damit einhergehenden Maßnahmen zu erhalten. Für Auskünfte werden Ihnen Pressesprecher der Feuerwehr und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main sowie des Regierungspräsidiums Darmstadt zur Verfügung stehen.

Medienvertreter können die einzelnen Pressesprecher darüber hinaus wie folgt telefonisch erreichen:

Feuerwehr Frankfurt am Main Telefon-Nummer: 069/212 726 309

Regierungspräsidium Darmstadt Mobilnummer: 0175/98 137 98

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Mobilnummer: 0173/65 97 906

Es wird darauf hingewiesen, dass der Aufenthalt im Evakuierungsbereich ab 08.00 Uhr nicht mehr gestattet ist. Der Evakuierungsbereich ist unter folgendem Link einsehbar: https://arcg.is/10u0ff0

