POL-F: 171226 - 1375 Frankfurt-Dornbusch: Einbruch kurz vor Weihnachten

Frankfurt (ots) - (mc) Im Laufe des Samstags (23. Dezember 2017) kam es zu einem Einbruch im Bundenweg.

Zwischen 14:00 und 01:00 Uhr des darauffolgenden Sonntags verschafften sich die Täter Zutritt zum Treppenhaus im Mehrfamilienhaus. Dort hebelten sie vergeblich an der Haustür einer Erdgeschosswohnung und gingen daraufhin durch den Keller in den Garten des Wohnhauses. Dort beschädigten sie die Rollläden und stiegen anschließend über das Fenster in die Wohnung ein.

Sie erbeuteten eine diverse Auswahl an teuren Uhren, mehrere Pelzmäntel und hochwertige Jacken sowie Bargeld. Insgesamt ist ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen mit Hinweisen, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 53111 zu melden.

