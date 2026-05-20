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POL-DA: Ober-Ramstadt: 78-jähriger Heinz Scholz wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Bild

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Ober-Ramstadt (ots)

Seit Samstag (16.5.) wird der 78-jährige Heinz Scholz aus Ober-Ramstadt vermisst. Letztmalig hatte eine Betreuerin am Montag (11.5.) telefonisch Kontakt zum Vermissten. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu seinem Auffinden. Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 78-Jährige in einer hilflosen Lage befindet, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Der Vermisste soll circa 1,75 Meter groß und kräftiger Statur sein. Er soll weiße, kurze, glatte Haare und einen weißen Drei-Tage-Bart tragen. Häufig soll er mit einer Dreiviertelhose aus Stoff, einem T-Shirt sowie einer dunkelblauen Trainingsjacke gekleidet sein. Er weist ein auffälliges Gangbild auf, indem er das rechte Bein hinter sich herzieht. Es besteht die Möglichkeit, dass er einen Rollator mit sich führt.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Darmstadt(Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

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