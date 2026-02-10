Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Frankfurt: 17-Jährige vermisst

Groß-Gerau/Frankfurt (ots)

Seit Sonntagabend, 08.02.2026 ca. 19:00 Uhr, wird die 17-jährige Soraya M. aus Groß-Gerau vermisst. Letztmalig wurde sie am Abend des 08.02.2026 um 19:00 Uhr am Frankfurter Hauptbahnhof, Ein-/Ausgang Südseite gesehen.

Soraya M. kann wie folgt beschrieben werden: 17 Jahre, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, orientalisches Erscheinungsbild, schwarzes langes Haar, sie ist mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen, einem roten Oberteil und einem schwarzen langen Mantel bekleidet und soll ein rotes Kopftuch tragen. Sie soll eine schwarze Handtasche mit sich führen.

Bilder der Vermissten sind unter folgendem Link zu sehen:

https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/wo-ist-die-17-jaehrige-soraya

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069/755-51199, der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter 06142/6960 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Text: Pressestelle Polizeipräsidium Frankfurt

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell