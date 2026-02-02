Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt

Ober-Ramstadt: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 46-Jährigen

Groß-Umstadt / Ober-Ramstadt (ots)

Seit vergangenem Dienstag (27.1.) wird der 46 Jahre alte Marco Steiger aus einer Gesundheitseinrichtung in Groß-Umstadt vermisst. Zuletzt wurde er gegen 19.50 Uhr gesehen, seitdem fehlt von ihm jede Spur. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen noch ohne Erfolg, weshalb sich die Polizei jetzt mit einem Foto des Gesuchten an die Öffentlichkeit wendet. Herr Steiger ist 1,72 Meter groß und war mit einer weißen Hose, einer schwarzen Jacke und grauen Schuhen bekleidet. Er ist dringend auf Medikamente angewiesen werden, zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass der sich in einem verwirrten Zustand befindet. Der Vermisste könnte sich auch im Bereich Ober-Ramstadt aufhalten. Zeugen, die den Beschriebenen gesehen haben oder die Hinweise auf seinen Aufenthaltsort haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 der Darmstädter Kripo (06151/969-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

