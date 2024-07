POL-DA: Lorsch: Polizei kontrolliert Schwertransport/Weiterfahrt untersagt

Kelsterbach (ots) - In der Treburer Straße brachen in der Nacht zum Dienstag (30.07.), in der Zeit zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr, unbekannte Täter in eine Wohnung ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf erbeuteten sie dort Geld, elektronische Geräte und Parfüm. Es wird in diesem Zusammenhang ...

