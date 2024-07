POL-DA: Lorsch: Alkoholisierter Busfahrer gestoppt

Rüsselsheim (ots) - Im Rahmen der hessenweiten Sommerkampagne der Polizei findet am Mittwoch, dem 14. August 2024, ein Beratungstermin in der Fußgängerzone in der Innenstadt, in Höhe Marktstraße 29, statt. Der ursprünglich für diesen Tag im Helvetia Parc in Groß-Gerau vorgesehene Beratungstermin entfällt dagegen. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr werden die ...

mehr