Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lützelbach: Sachbeschädigung und Diebstahl am Windpark

Lützelbach (ots)

Zwei Straftaten am Windpark "Hainhaus" im Bereich Bremhof, in der Nähe der Kreisstraße 94, beschäftigen derzeit die Polizei in Erbach.

Im Zeitraum zwischen Mitte April und Dienstagmorgen (14.05.) wurden von Unbekannten an einer Baustelle für eine neue Windkraftanlage zwei große Löcher in zwei 90 Meter lange, dort gelagerte Spannglieder aus Metall geflext. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 16.000 Euro.

Wenige hundert Meter entfernt von diesem Tatort wurde in der Zeit zwischen dem 3. und 7. Mai an einer weiteren Baustelle von Kriminellen ein Elektropaket für eine Windkraftanlage samt dazugehörigen Kabel gestohlen. Der Schaden wird hier mit rund 6000 Euro beziffert. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit unklar.

Die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell